Lord of the Dance – Dangerous Games

Mannheim.In modernem Gewand präsentiert sich die Erfolgsshow Lord of the Dance, die den Untertitel „Dangerous Games“ trägt. Nach fast zweieinhalb Jahrzehnten des Siegeszugs rund um den Globus hatte Stepp-Superstar Michael Flatley seiner Produktion kürzlich ein leicht verändertes Aussehen verliehen, während die wesentlichen Elemente von Story und populären Tanzformationen – Synthese aus Tanz, Folklore und Show – erhalten blieben. Lord of the Dance zeigt sich am 5. März im Mannheimer Rosengarten in einer von riesigen LED-Wänden geprägten Kulisse und mit variierten Kostümen als eine Art „Best of“, das den Fans ein Wiedersehen mit diesem Dauer-Hit und seinen herausragenden Tänzern ermöglicht. Verlosung 2x2 Karten Lord of the Dance 5. März, 20 Uhr Rosengarten, Mannheim Einsendeschluss: 4. Februar Stichwort: Lord of the Dance red

