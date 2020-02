Magie – mit Stil, Charme und Methode

Mannnheim/Bensheim.Nicolai Friedrich repräsentiert eine neue Generation von Magiern, die ihr Publikum mit frischen Ideen ins Staunen versetzen. Großartige Showeffekte braucht er dafür nicht. Der charmante Hesse verlässt sich lieber auf seine Mischung aus Zauberkunst, Psychologie und Intuition. Damit gelingt es ihm mühelos, die Realität außer Kraft zu setzen. Mit logischem Verstand ist nicht zu erklären, wie er Gedanken liest, Zahlen und Gegenstände errät, einen Tisch schweben lässt, die Reaktionen seiner Zuschauer voraussieht und seine magischen Fähigkeiten auf andere überträgt. Davon können sich die Zuschauer am 22. April im Capitol in Mannheim und am 29. Mai im Bensheimer Parktheater überzeugen lassen.

Auch wenn Nicolai Friedrich ganz gelassen erklärt, dass das Unmögliche nur deshalb unmöglich ist, weil wir es nicht für möglich halten, ist man dennoch geneigt, an echte Magie zu glauben. Wie sonst gelingt es ihm, Lottozahlen vorherzusagen oder sämtliche Getränkewünsche des Publikums in Sekundenschnelle zu erfüllen?

10 % Rabatt Nicolai Friedrich 22. April, 20 Uhr Capitol, Mannheim 29. Mai, 20 Uhr Parktheater, Bensheim red

