Magie zum Staunen

Bensheim.Nicolai Friedrich repräsentiert eine neue Generation von Magiern, die ihr Publikum mit frischen Ideen ins Staunen versetzen. Großartige Showeffekte braucht er dafür nicht. Der charmante Hesse verlässt sich lieber auf seine Mischung aus Zauberkunst, Psychologie und Intuition. Damit gelingt es ihm mühelos, die Realität außer Kraft zu setzen. Mit logischem Verstand ist nicht zu erklären, wie er Gedanken liest, die Reaktionen seiner Zuschauer voraussieht und seine magischen Fähigkeiten auf andere überträgt. Auch wenn er ganz gelassen erklärt, dass das Unmögliche nur deshalb unmöglich ist, weil wir es nicht für möglich halten, ist man dennoch geneigt, an echte Magie zu glauben. Wie sonst gelingt es ihm, Lottozahlen vorherzusagen oder sämtliche Getränkewünsche des Publikums in Sekundenschnelle zu erfüllen? Piña Colada, Jägermeister, Champagner, Kakao sowie eine Maß Bier – alles aus einem Cocktail-Shaker serviert. Immer wieder werden Zuschauer durch Zufallsgeneratoren ausgewählt. Und dennoch weiß Nicolai Friedrich die erstaunlichsten Dinge seines Gegenübers: Namen, Sternzeichen – nichts scheint am 27. September im Parktheater unmöglich zu sein. Karten für den magische Show in Bensheim eignen sich auch perfekt als Weihnachtsgeschenk. red 10 % Rabatt Nicolai Friedrich 27. September 2021, 20 Uhr Parktheater, Bensheim

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.12.2020