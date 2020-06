Mallorca für den Gaumen

Bensheim.Urlaub auf der Lieblingsinsel der Deutschen ist gerade erst wieder möglich. Wer den sommerlichen Inselflair vermisst, muss aber nicht nach Mallorca fliegen, sondern kann durch den Bensheimer Wein- und Feinkostladen cerdoNEGRO Köstlichkeiten wie im Urlaub genießen – unter anderem mit zwei Tastingboxen: der tapas- oder der paellaBox.

Damit der Gaumen so richtig in Urlaubsstimmung kommt, hat cerdoNEGRO nur die besten Zutaten aus kleinen mallorquinischen Manufakturen ausgesucht. Die paellaBox lässt die Wahl: Fisch-, Fleisch- oder eine vegetarische Variante. Teil der Zusammenstellung ist unter anderem Meersalz aus Es Trenc, das in einem aufwendigen, manuellen Verfahren in den Salinen im Süden der Insel geerntet wird. Der Paella-Reis stammt aus Sa Pobla und wird tatsächlich auf Mallorca angebaut. Auch natives Olivenöl Extra darf nicht fehlen. Die Lage der Bäume in der Sierra de Tramuntana beschert der Familie Solivellas beste Olivenqualitäten. Der mallorquinische Rotwein „Vi negre Anyada“ rundet das Geschmackserlebnis ab.

Die Boxen kosten jeweils 50 Euro und können unter www.mallorca-tastingbox.de oder per Mail an mallorca@cerdonegro.de bestellt werden. Gerne als Geschenk mit Grußkarte. MORGENCARD PREMIUM-Inhaber erhalten vom 27. Juni bis 21. Juli 10 % Rabatt auf tapas- und paellaBoxen. Generell gibt es eine Flasche Wein gratis beim Kauf von sechs Flaschen dazu.

auf tapas- oder paellaBoxen cerdoNEGRO Wein und Feinkost Promenadenstraße 16 Eingang Bahnhofstraße Bensheim www.cerdonegro.de red

