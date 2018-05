Marshall & Alexander in Ötigheim

Anzeige

Ötigheim.Nach den überwältigenden Jubiläumskonzerten zum 20-Jährigen Bestehens des erfolgreichen Sängerduos werden Marc Marshall und Jay Alexander 2018 das Publikum in neue Klangwelten entführen. Mit dem neuen Programm widmen sich „M&A“ den musikalischen Perlen aus aller Herrenländern. Die landestypischen Klänge werden wieder einfühlsam und effektvoll von dem Musikalischen Leiter Frank Lauber und seinem fantastischen Ensemble arrangiert. MORGENCARD PREMIUM-Inhaber haben die Chance, für dieses unvergessliche Spektakel 3 x 2 Karten zu gewinnen und können sich damit Tickets für die Konzerte in Ötigheim am Dienstag, 21. August, Mittwoch, 22. August, oder Donnerstag, 23. August, exklusiv sichern. red

Verlosung Marshall & Alexander 21. August bis 23. August, 20 Uhr Freilichtbühne, Ötigheim 3 x 2 Karten Einsendeschluss: 8. Mai Stichwort: Marshall & Alexander