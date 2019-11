Mehr als ein Gastronomieführer

Region.Die VMG, Vertriebs-Marketing-Gesellschaft mbH, ist der Betreiber und Herausgeber des erfolgreichen Gastronomie- und Freizeitführers Gutscheinbuch.de Schlemmerblock und ist mit deutschlandweit über 300 000 Firmen- und Privatkunden das führende Unternehmen im Bereich Couponing. Der Gutscheinbuch.de Schlemmerblock bietet die 2:1-Garantie für Gastronomiegutscheine: Man geht zu zweit Essen und erhält immer eins von zwei Gerichten gratis. Die meisten Freizeitanbieter gewähren die zweite Eintrittskarte gratis, einige bieten alternativ mindestens 30 Euro Gesamtersparnis. In jedem Gutscheinbuch.de Schlemmerblock befinden sich Gutscheine der jeweiligen Stadt oder Region in den Kategorien Restaurant, Schnellrestaurant, Cocktails, Café/Eiscafé sowie Frühstück/Brunch und Freizeit, welche ab Erscheinen bis 1. Dezember 2020 eingelöst werden können. Alternativ zum 2:1-Angebot können viele Restaurantgutscheine auch als Single, mit der Familie oder 4:2 mit Freunden eingelöst werden oder für Homeservice und Abholung. Für 2019/2020 gibt es außerdem wieder den Gutscheinbuch.de Freizeitblock – den handlichen Erlebnisführer mit 2:1-Gutscheinen für die Top-Freizeitziele eines Bundeslandes und den Gutscheinbuch.de Saunablock – der Wellnessführer mit 2:1-Gutscheinen für die Top-Sauna- und Wellnessziele eines Bundeslandes. Zusätzlich befindet sich in jedem Block die GutscheinbuchPlus-Card, welche den Nutzern die Möglichkeit bietet, mit einer Flatrate über 5000 weitere 2:1-Gutscheine deutschlandweit kostenlos auszudrucken oder mit einem mobilen Endgerät einzulösen. red

