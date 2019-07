Mehr als eine Coverband

Bensheim.Die „Bee Gees“-Tribute-Band Night Fever gilt seit Jahren als eine der erfolgreichsten und authentischsten „Bee Gees“-Tribute-Shows weltweit. Die Musiker haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Hits der Bee Gees so authentisch und perfekt wie möglich zu interpretieren und dabei trotzdem der Show ihre persönliche Note zu verleihen.

Night Fever präsentieren in Bensheim auf dem Festplatz am Freitag, 16. August, die große Show „Nights on Broadway“. Basierend auf dem legendären Konzert „One Night Only“ von 1997 in Las Vegas wurde diese Show inszeniert. red

