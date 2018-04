Meisterhafte Klänge in Speyer

Anzeige

Speyer.Während viele andere Kulturbetriebe bereits die Spielzeitpause einläuten, bringt die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz mit Ihrer Sommerresidenz auch in diesem Jahr ein erlesenes Musikfest in die Domstadt Speyer. Vom 28. Juni bis 1. Juli finden wieder Konzerte in allen möglichen Formationen statt: Von der großen Sinfonik über Kammermusik, eine musikalische Lesung und ein Kinderkonzert reicht das vielfältige Angebot der Staatsphilharmonie.

Das Werk zweier großer Musikdramatiker, Joseph Haydn und Richard Wagner, steht im Fokus der fünften Sommerresidenz – der letzten Spielzeit unter der Leitung von Chefdirigent und Generalmusikdirektor Karl-Heinz Steffens. „Wir kommen dieses Jahr zurück zu den Wurzeln. Wir haben damals mit dem Ring des Nibelungen angefangen. Also ist ein bisschen das Schließen des Kreises angesagt.“, so Karl-Heinz Steffens über den musikdramatischen Schwerpunkt beim Musikfest Speyer. Mit diesem herausragenden Musikfest Speyer feiert die Staatsphilharmonie nicht nur Haydn und Wagner, sondern auch die gemeinsame Zeit mit Karl-Heinz Steffens, von dem sich Publikum und Orchester mit dieser Sommerresidenz leider verabschieden müssen.

10 % Rabatt ausgenommen Kinderkonzerte Musikfest Speyer 28. Juni bis 1. Juli 2018 verschiedene Veranstaltungsorte in Speyer red