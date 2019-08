Metal-Dinos müssen laut sein

Mannheim.Heavysaurus ist die weltweit erste Kinder-Rock-Band mit musikalischen Anleihen aus Hard Rock und Heavy Metal, verpackt in eine spektakuläre Bühnenshow mit einer echten Live-Band – in Dinosaurierkostümen. Entstanden 2009 in Finnland, hat Heavysaurus schnell Kinder und ihre Eltern begeistert.

Dabei bringen Heavysaurus die kleinen Rocker immer wieder zum Tanzen, Singen und Headbangen. Denn Dinosaurier sind natürlich cool für alle Drei- bis Zehnjährigen, sie sind stark, wild und auch ein kleines bisschen lustig. Und Krachmachen ist immer ein Spaß. Die Konzerte mit großer Show, tollen Kostümen und kindgerechten Texten lassen Kinderaugen leuchten, gleichzeitig freuen sich alle rockenden Eltern über echte Metal-Songs.

Am 21. September tritt die finnische Kinder-Rock-Band im MS Connexion Complex in Mannheim auf. Eine Pflichtveranstaltung für alle Nachwuchs Rocker. red

21. September, 13.30 Uhr MS Connexion Complex, Mannheim

