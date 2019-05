Schwetzingen.Was für eine Erfolgsstory: Sein Album „iD“ ist mit Platin prämiert, sein Album „Human“ sowie die Single „iD“ erhielten Gold. Mit über 20 Konzerten im Sommer 2019 wird Michael Patrick Kelly nun das letzte Kapitel der iD-Erfolgsgeschichte schreiben. Am 2. August kommt er um 19 Uhr auch nach Schwetzingen in den Schlossgarten.

Michael Patrick Kellys aktuelles Album heißt „iD“ (für Identität) – ein klares Signal. Aufgenommen wurde es in London, der Welthauptstadt des Pop und ist von einer Vielzahl musikalischer Strömungen inspiriert: Vom Folk, den er mit der Muttermilch aufsog, über seine Jugendliebe zum Grunge und Rock, zu seinen ewigen Vorbildern U2, Bob Dylan und Bruce Springsteen, bis hin zu aktuellen Indie-Bands wie Bon Iver. Auch Elemente aus dem Soul der 60er und 70er Jahre überraschen nicht bei einem Musiker, der gerne Grenzen durchbricht und nicht in Genre-Schubladen denkt.

Das Ergebnis ist ein grandioses Album, das unverfälscht den Kern der musikalischen DNA von Michael Patrick Kelly trifft. Auf seiner langen Reise vom Teenieschwarm, zum Mönch und nun souveränen Rockmusiker, ist er seinem Lebensmotto „Keep your spirit free“ immer treu geblieben. Man nimmt es ihm ab, wenn er im Titelsong „iD“ singt: „If you see my iD, iD, iD, I’m more than a passport, I’m unique“. red 10 % Rabatt Michael Patrick Kelly 2. August, 19 Uhr Schlossgarten, Schwetzingen

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.05.2019