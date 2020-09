Mannheim.„Mit Abstand gute Unterhaltung – maximal 38 Gäste“ lautet das Motto unter dem das Schatzkistl einen speziell auf die aktuellsten Hygienevorschriften zugeschnittenen Corona-Spielplan erstellt hat. Mit dabei ist unter anderem Katja Friedenberg. Bereits in der Premierenstaffel von „The Voice of Germany“ begeisterte sie erstmals das nationale Publikum. Zwei Alben mit der Band „Sing um dein Leben“ später, ist die junge Künstlerin mit der glasklaren Stimme nicht mehr aus dem Musikgeschäft wegzudenken. Im Schatzkistl präsentiert sie am 10. Oktober einen Mix aus eigenen Titeln und ihrer faszinierend gefühlvollen und einzigartigen Interpretation bekannter Hits und Klassiker. Ihre eigene Musik beschreibt sie dabei selbst als Crossover zwischen Chanson, Pop, Soul und „Old-School Schlager“. Handgemachte Musik mit deutschen Texten, mal melancholisch, mal mit einem Augenzwinkern, dabei immer lebensfroh, so wie Katja Friedenberg selbst. Der komplette Spielplan sowie das Ablauf- und Hygienekonzept ist unter www.schatzkistl.de einsehbar. red

