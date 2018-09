Mit dem Quartier-Gutschein Vielfalt verschenken

Mannheim.Immer neu, immer anders und immer überraschend für Kunden und diejenigen, die es noch werden wollen. Das ist Q 6 Q 7 Mannheim – Das Quartier. Mit zahlreichen Marken und Konzepten, die es so in Mannheim noch nicht gab, hat sich das Quartier als Shopping-Adresse Nummer eins in der Metropolregion Rhein-Neckar etabliert. Auf über 18 000 Quadratmetern erstreckt sich die Mall auf drei Ebenen in den Gebäudeteilen Q 6 und Q 7, verbunden durch die gläserne Brücke über den Münzplatz. Sei es Fashion oder Home, Kosmetik oder Schmuck, Sport- oder Wäscheartikel: populäre Stores und ein bekannter Markenmix sorgen für ein exklusives Einkaufserlebnis. Darüber hinaus finden die Besucher in Q 6 Q 7 die vielfältigste Gastronomie der Stadt – vom schnellen Lunch bis zum sterne-prämierten Dinner. Aber nicht nur das ist Q 6 Q 7: Das Quartier vereint Wohnen, Arbeiten, Gesundheit, Fitness, Wellness und Einkaufen. Der perfekte Ort zum Shoppen, Genießen und Verweilen. Das eigene Parkhaus mit über 1300 Parkplätzen sorgt dabei für eine bequeme Anreise.

MORGENCARD PREMIUM-Inhaber können ihre Liebsten oder auch sich selbst im Oktober zu vergünstigten Konditionen mit Quartier-Gutscheinen beschenken, die in allen teilnehmenden Stores in Q 6 Q 7 einlösbar sind. Und das Beste: Noch bis zum 27. Oktober wird das Shopping-Erlebnis im Quartier dabei zu einer spektakulären Reise durch die Region. Unter dem Motto „Wir bauen Euch ein Schloss aus Sand“ kann man in Q 6 Q 7 fünf originalgetreue Sandrepliken von Wahrzeichen der Metropolregion Rhein-Neckar bestaunen. red

