Mit den African Angels nach Südafrika

Mannheim.Im Neuen Jahr, am 2. Januar 2020, verzaubern die Sänger der African Angels das Publikum im Mannheimer Rosengarten. Wenn sie in farbenfroh leuchtenden Gewändern mit ihrer ganzen stimmlichen Kraft afrikanische Traditionals oder Gospelsongs wie „Oh Happy Day“ anstimmen, dann kann man gar nicht anders als mitzuwippen und sich ganz dem himmlischen Klang eines der besten Chöre der Welt hinzugeben. Als African Angels präsentieren die ausgewählten Mitglieder des renommierten Cape Town Opera Chorus ein Programm, das so facettenreich und bunt ist wie Südafrika selbst. red

10 % Rabatt African Angels 2. Januar 2020, 20 Uhr Rosengarten, Mannheim Verlosung 3x2 Karten Einsendeschluss: 21. Dezember Stichwort: African Angels

