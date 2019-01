Mit der Queen Mary 2 nach Southampton

Hamburg.Mit ihrer stilvollen, majestätischen Eleganz ist die QUEEN MARY 2 der wohl schönste Ocean- Liner der heutigen Zeit. Das Flaggschiff der Cunard Line steht für Luxus und ein einzigartiges Erlebnis mit dem Flair des Goldenen Zeitalters der Seereisen. Inhaber der MORGENCARD PREMIUM entdecken vom 21. bis 25. Juni die norddeutsche Metropole Hamburg und erleben auf der „Schnupperkreuzfahrt“ nach Southampton die „Königin der Meere“ hautnah. Dabei tauchen sie ein in die Sagen und Mythen von Stonehenge, besuchen Windsor Castle und lassen sich von der Weltmetropole London begeistern.

Freitag, 21. Juni: Anreise, Ausflug Hamburg und Einschiffung Die Teilnehmer fahren von Mannheim nach Frankfurt und fliegen nach Hamburg. Nach der Begrüßung erkunden sie die Hansestadt bei einer Rundfahrt. Sie sehen die berühmte Reeperbahn im Stadtteil St. Pauli, die Binnenalster mit dem Jungfernstieg und dem Rathaus sowie den Hafen. Vorbei an der Elbphilharmonie und der Speicherstadt erreichen sie das Kreuzfahrtterminal, wo sie die QUEEN MARY 2 zur Einschiffung erwartet. Nach dem Abendessen im Restaurant des Schiffes verbringen die Reisenden die Nacht auf dem Ocean-Liner.

Samstag, 22. Juni: Auf See Die Gäste genießen die Annehmlichkeiten an Bord, während sie die niederländische, belgische und französische Küste entlang fahren und durch den Ärmelkanal Kurs auf Southampton nehmen. Es gilt, das vielseitige Unterhaltungsangebot mit der bestens sortierten Bibliothek, dem einzigen Planetarium auf See, den Pool- und Wellnessbereichen sowie zahlreichen Shows zu entdecken. Dabei kann man die klassisch-britische Atmosphäre auf sich wirken lassen, den legendären Service genießen und das einzigartige Cunard-Flair spüren.

Sonntag, 23. Juni: Ausschiffung in Southampton, Ausflug Stonehenge sowie Fahrt nach London Am frühen Morgen erreicht die QUEEN MARY 2 Southampton. Bereits die Ocean-Liner des Goldenen Zeitalters der Schifffahrt legten an diesem Hafen ab, und auch die Titanic begann 1912 ihre Fahrt in Southampton. Nach dem Frühstück fahren die Reisenden zunächst zum Monument Stonehenge. Sie besichtigen die in der Jungsteinzeit errichtete Grabenanlage und tauchen in die zahlreichen Sagen und Mythen ein. Im Anschluss machen sie sich auf den Weg zu ihrem Vier-Sterne-Hotel in London. Nach der Zimmerbelegung lassen sie den Tag gemütlich ausklingen.

Montag, 24. Juni: Windsor Castle und Savill Garden (fakultativ) Der Tag steht in London für eigene Unternehmungen zur freien Verfügung. Wer möchte, besucht das berühmte Schloss von Windsor. Die Teilnehmer besichtigen das Schloss, das Queen Mary’s Dolls’ House sowie die Kapelle St. George’s. Zum Abschluss wird Savill Garden besucht, eine in den 1930er-Jahren errichtete Anlage aus miteinander verbundenen Gärten.

Dienstag, 25. Juni: London sowie Rückreise

Nach dem Frühstück widmen sich die Gäste der Hauptstadt des Vereinigten Königreichs. Bei einer Rundfahrt erkunden sie die Sehenswürdigkeiten der Weltmetropole: Buckingham Palace, Palace of Westminster, Trafalgar Square, Tower of London sowie die Tower Bridge. Schließlich werden sie zum Flughafen gebracht und treten den Rückflug nach Frankfurt an. Mit dem Bus fahren sie zurück nach Mannheim. red

Eingeschlossene Leistungen:

Transfer von Mannheim zum Flughafen Frankfurt und zurück

Flug nach Hamburg und zurück von London

Zwei Übernachtungen mit Frühstück im Vier-Sterne-Hotel in London, z. B. „Holiday Inn Kensington Forum“ (Landeskategorie)

Ausflug „Herrliche Hansestadt Hamburg“

Ausflug „Einzigartige Steinkreise von Stonehenge“, inklusive Eintritt

Ausflug „Weltmetropole London“

Leistungen an Bord:

Zwei Übernachtungen in der gebuchten Kabine/Suite

Vollpension mit Frühstück, Mittagessen, Nachmittags-Kaffee mit Kuchen und Abendessen

Getränkestationen zur 24-Stunden-Selbstbedienung

Abwechslungsreiche Bordveranstaltungen und abendliches Unterhaltungsprogramm, Nutzung des Fitness-Centers und der Bibliothek

Gepäckbeförderung bei Ein- und Ausschiffung (zwischen Kreuz-fahrtterminal und Kabine)

Zusätzlich buchbar:

Ausflug „Imposantes Windsor Castle und Savill Garden“ (115 Euro inklusive Eintritt)

Veranstalter: Mondial Tours MT SA

Freitag, 21. Juni bis Dienstag, 25. Juni: 1249,- € bis 1700,- € pro Person im DZ, 450 bis 840 Euro EZ-Zuschlag

Mit MORGENCARD PREMIUM:

5 % Rabatt auf den Kabinenpreis Beratung und Buchung unter der kostenlosen Hotline 0800/462 63 77 (Montag bis Donnerstag, 8 bis 18 Uhr, Freitag, 8 bis 17 Uhr)

