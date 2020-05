Mit edlen Tropfen Gutes tun

Mannheim.Wie wär’s mit einem guten Tropfen Wein und der Gewissheit, beim Trinken oder Verschenken des selbigen Gutes zu tun? Ole Tischmacher von „Tischmacher Weine“ hat ein Weinpaket geschnürt, mit dem er das Herzensprojekt „For your Soul“ unterstützen möchte – ein digitales Gottesdienstformat der evangelischen Kirchengemeinde, das jeweils sonntags, 10 Uhr, live aus der Wollfabrik in Schwetzingen übertragen wird.

Aber auch Konzerte und Talk-Formate werden gestreamt. Die Veranstalter und Beteiligten bekommen dafür kein Geld, haben jedoch ein Spendenkonto eingerichtet. Mit dem Geld soll ein Teil der Kosten abgefangen, vor allem jedoch Corona-Betroffene unterstützt werden. „Oft mit dabei sind unsere Musiker von ,Acoustic & Wine’“, so Tischmacher in Bezug auf die Online-Übertragungen aus der Wollfabrik und sein Engagement. „Daher wollen wir diese Initiative unbedingt unterstützen und spenden pro verkauftem Weinpaket 5 Euro“, so Tischmacher. Er weiß um die Sorgen und Nöte, die gerade in der jetzigen Zeit Kunst- und Kulturschaffende haben.

In dem Paket befinden sich aus dem Weingut Kuhn ein Grauburgunder „Vom Löss“ (trocken, 2018), vom Weingut Wöhrle ein Lahrer Riesling (trocken, 2018), vom Weingut Oliver Zeter ein Sauvignon Blanc (trocken, 2019), vom Weingut Pflüger ein Biodynamite (trocken, 2019), vom Weingut Bassermann-Jordan ein Rosé „La Vie“ (trocken, 2019) und vom Weingut Knipser ein Chardonnay & Weißburgunder (trocken, 2019). Das „For-your-soul“-Paket kostet regulär 73,90 Euro und ist jetzt – inklusive der Spende von 5 Euro – für 59,90 Euro erhältlich.

Zum Mitmachen eine Mail an MORGENCARD@MAMO.de senden. Die Teilnahmebedingungen stehen unter www.morgenweb.de/teilnahmebedingungen. kaba/imp

Verlosung 5x1 Weinpaket „For your Soul“

Tischmacher Weine Odenwaldring 8 68723 Schwetzingen www.tischmacher-weinpost.de Einsendeschluss: 8. Mai 2020 Stichwort: For your Soul

© Mannheimer Morgen, Samstag, 02.05.2020