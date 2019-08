Mit einem PS über die Rennbahn

Mannheim.Der Badische Rennverein ist einer der traditionsreichsten Galoppsport-Veranstalter in Deutschland und verbindet Tradition mit Moderne. Der Rennverein ist ein Premium-Veranstalter von nationalen und internationalen Rennen, unter anderem von den Amateurweltmeisterschaften. Wer einmal ein Pferderennen hautnah erleben möchte, kommt zu einem der Renntage am 22. September oder 26. Oktober auf die Rennbahn in Mannheim-Seckenheim. red

Genereller Rabatt 1 Euro, Kinder 0,50 Euro Badischer Rennverein verschiedene Termine Rennbahn Mannheim-Seckenheim

Verlosung 10x2 Tageskarten Einsendeschluss: 27. August Stichwort: Badischer Rennverein Die Karten sind gültig zu einem Renntag am 22. September oder 26. Oktober und berechtigen zum freien Eintritt in den Pavillion, auf die reservierte Tribüne und zum Parken.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.08.2019