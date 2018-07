Anzeige

Metropolregion.Das Jahr 1918 mit dem Ende des ersten Weltkriegs markiert auch in der Musik einen dramatischen Wendepunkt. Hieß es eben noch „Alles Walzer!“, so tanzte man jetzt auf dem Vulkan: Foxtrott, Shimmy oder Charleston. War eben noch Romantisches gefragt, dominierte nun neue Sachlichkeit. Das Metropolregion-Sommer-Musikfest „Modern Times 2018“ verbreitet so noch ein wenig vom „Duft der alten Märchenzeit“, wie es in Schönbergs 1912 komponierten Zyklus „Pierrot Lunaire“ heißt und macht gleichzeitig die Moderne hörbar. Die Konzerte laden das Publikum ein, dem Sinfonieorchester der Metropolregion von Spielort zu Spielort zu folgen. Die Zuhörer erleben die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz mit herausragenden Dirigenten und Solisten mit dem musikalischen Portrait einer aufregenden Zeitenwende. Weitere Informationen findet man unter www.staatsphilharmonie.de. red

