Monatsaktion im August

Von Experten für Experten: Alles rund um Technik und Elektronik bei Conrad in Neckarau

Im August erhalten MORGENCARD PREMIUM-Inhaber 10% Rabatt auf das gesamte Sortiment (auch auf reduzierte Ware). Ausgenommen sind alle Artikel der Marken Amazon und Sonos, Prepaid- und Geschenkkarten, DVD‘s/BluRays, Bücher und die Kundenkarte Plus+.

Einfache, schnelle und umfassende Beschaffung – dafür steht Conrad Electronic mit seiner Sourcing Platform auf conrad.de und seinen deutschlandweit 20 Filialen. Ebenfalls seit exakt 19 Jahren ist der Shop in Neckarau die erste Anlaufstelle, um den Technik- und Elektronikbedarf von Unternehmen und Privatkunden zu decken.

Conrad kennt die Bedürfnisse seiner Kunden und passt das Sortiment entsprechend an: „Aktuell herrscht ein großes Interesse an Sicherheitstechnik sowie Smart Home-Lösungen und dementsprechend vielfältig ist hier unser Angebot“, berichtet Bernd Käfer, Leiter der Filiale in der Morchfeldstraße 37-39.

Beratung vom Experten

Neben dieser Sortimentsvielfalt setzt Conrad seit fast 100 Jahren auf den Faktor Mensch: „Unsere Kunden wissen, dass sie bei uns kompetent beraten werden und schätzen diesen persönlichen Kontakt sehr“, weiß der Filialleiter. Dementsprechend fühlen sich auch Unternehmen und Handwerksbetriebe bei Conrad gut aufgehoben, denen der Omnichannel-Händler besondere Services bereitstellt: Auch in der Mannheimer Filiale gibt es ein separates Büro, in dem der langjährige Businesskunden-Betreuer Matthias Ohnsmann die Geschäftskunden persönlich berät.

Von Mietservice bis Technikkurs

Neben dem gleichermaßen breiten wie tiefen Sortiment für Handwerk, Automatisierung und Instandhaltung ist der Grover Mietservice bei seinen Kunden besonders beliebt. Außerdem bietet die Conrad Filiale in Neckarau einen DHL- sowie einen Telekom-Shop, Installationshilfe und ab September auch wieder Technikkurse für Kunden.

Conrad Electronic

Morchfeldstr. 37-39

68199 Mannheim