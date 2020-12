Monatsaktion im Januar

Im Januar erhalten MORGENCARD PREMIUM-Inhaber:

20% Rabatt auf die 100 Euro-Geschenkkarte

15% Rabatt auf die 50 Euro-Geschenkkarte

10% Rabatt auf die 25 Euro-Geschenkkarte.

Das Angebot gilt für maximal 1 Geschenkkarte des jeweiligen Wertes pro MORGENCARD PREMIUM in den Das Futterhaus-Filialen:

64625 Bensheim, Fabrikstr. 18

68623 Lampertheim, Otto-Hahn-Str. 18

68167 Mannheim, Friedrich-Ebert-Str. 100

67346 Speyer, Iggelheimer Str. 16

67547 Worms, Mainzer Str. 162

Die Geschenkkarten können nur in den jeweiligen Futterhaus-Filialen erworben werden und wenn wir wieder öffnen dürfen auch in den Kundenforen Ihrer Tageszeitung.

Der Fachmarkt mit dem sympathischen gelben Hund ist erster Anlaufpunkt für Heimtierhalter und ihre treuen Freunde. Mit seinem durchdachten Konzept bietet DAS FUTTERHAUS alle Möglichkeiten, um perfekt auf die Wünsche und Bedürfnisse von Hund, Katze, Kleintier oder Fisch einzugehen. In den Märkten in Bensheim, und Speyer gibt es zudem eine schöne Produktauswahl für Ross und Reiter.

In jedem Markt wird das Ziel verfolgt, den Kunden die beste Beratung und die größtmögliche Auswahl an Produkten zu bieten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen den Heimtierfreunden mit Rat und Tat zur Seite und beraten bei individuellen Fragen und Wünschen zu allen Themen. Besonders im Bereich der Tiernahrung bestehen alle Möglichkeiten, um auf die individuellen Bedürfnisse der Tiere einzugehen, beispielsweise bei Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Sensibilitäten, Allergien.

Das „Unverpackt-Angebot“ an der Futterbar in jedem DAS FUTTERHAUS-Markt bietet zudem eine vielfältige und abwechslungsreiche Auswahl an Futtermitteln, gesunden Snacks und Leckerlies, die individuell zusammengestellt und eigenhändig abgefüllt werden können. Modernes und artgerechtes Zubehör, praktische Helfer, schicke Accessoires sowie eine riesige Auswahl an Spielzeug, Betten und Liegeplätzen runden das Sortiment ab.