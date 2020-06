Monatsaktion im Juli

Im Juli zahlen MORGENCARD PREMIUM-Inhaber von Montag bis Sonntag für jede Kinokarte einen Einheitspreis von sechs Euro inkl. Überlängenzuschlag zzgl. 3D- und Platzkategorie-Zuschlag. Das Angebot gilt für maximal vier Personen pro MORGENCARD PREMIUM. Das Angebot gilt nicht für Sonderveranstaltungen und ist nicht kombinierbar mit anderen Preisvorteilen.

Die Mannheimer Lichtspielhäuser CinemaxX Mannheim und Cineplex Planken bieten den Mannheimern und Metropolitanern ein breites Angebot an Entertainment, das keine Wünsche offen lässt. Neben den großen Blockbusterfilmen zählen Live-Übertragungen aus den Welt-Metropolen, Dokumentationen sowie Serien-Kult zum heutigen Standardprogramm. Technisch auf dem modernsten Stand präsentieren sich die beiden Kinos und lassen die Cineasten-Herzen höher schlagen. D-Box-Sitze, Dolby Atmos und ein stylisches Facelifting lassen das CinemaxX Mannheim im neuen Glanz erstrahlen. Das Kultkino Cineplex in der Mannheimer Fußgänger-Zone ist für seine Programmauswahl vielfach ausgezeichnet.

Cineplex und CinemaxX präsentieren ihr Programm gemeinsam (www.cineplex.de/mannheim). Die Kinos in Mannheim profilieren sich mit ihrem Programm und ihrem Entertainment-Service in der Region und darüber hinaus. Das Klassic-Programm mit Live-Zuspielung aus London, New York, Paris und Moskau gewinnt neue Freunde und die Ausrichtung von Festivals sowie Gemeinschaftsveranstaltungen machen die Mannheimer Kinos zu Kultur-Adressen. Zunehmend beliebt bei Unternehmen aus Mannheim und der Region sind die Eventangebote, die Kunden- und Mitarbeiterveranstaltungen ins Kino holen – Info-Telefon: 0621/12 77 75 12.

Cineplex Planken

P4, 13

68161 Mannheim

www.cineplex-mannheim.de

CinemaxX

N7, 17

68161 Mannheim

www.cinemaxx-mannheim.de