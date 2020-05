Monatsaktion im Juni

MORGENCARD PREMIUM-Inhaber erhalten im Monat Juni bei der Solardraisine Überwaldbahn 30 Euro Rabatt auf die regulären Fahrpreise bei Buchung einer kompletten Draisine (Mo - So, für 2 bis 8 Personen). Termine sind für die ganze Saison 2020 mit diesem Rabatt im Juni buchbar. Die Buchung kann mit dem Rabattcode „MORGENCARD20“ online oder telefonisch unter Angabe der MORGENCARD -Nummer erfolgen .MORGENCARD PREMIUM-Inhaber erhalten pro Fahrt mit der Sommerrodelbahn eine zweite Fahrt gratis (max. 5 Fahrten). Im Kletterwald zahlen Erwachsene 9 €uro statt 16 €uro und Kinder 7 €uro statt 13 €uro. Das Angebot gilt für max. 5 Personen pro MORGENCARD PREMIUM.

Auf Schienen durch den Odenwald

Bei einer Fahrt mit den Solardraisinen der Überwaldbahn entdeckt man den Odenwald aus einer neuen Perspektive. Die rund zehn Kilometer der wunderschönen, denkmalgeschützen Eisenbahnstrecke zwischen Mörlenbach und Wald-Michelbach meistert man dank der Unterstützung des Elektromotors spielend einfach.

Ähnlich wie bei einem e-Bike springt der Elektromotor zur Unterstützung an, wenn man in die Pedale tritt. So genießen man ganz entspannt die Odenwälder Wald- und Wiesenlandschaften, die Ausblicke von den drei Sandsteinviadukten und man staunt über die Felsformationen in den beiden Tunnelabschnitten.

Ganz egal, ob man mit Freunden, der ganzen Familie, oder Kollegen einen außergewöhnlichen Ausflug plant. Die Fahrt mit der Solardraisine verspricht ein einmaliges Fahr- und Freizeitvergnügen.

Solardraisine Überwaldbahn

Am Bahnhof 10, 69483 Wald-Michelbach

Telefon: 06207 2049130

www.solardraisine-ueberwaldbahn.de

Freizeitspaß für Groß und Klein ganz in ihrer Nähe

In Wald-Michelbach im schönen Odenwald wird Rodelspaß für die ganze Familie auf der 1000 m langen Sommerrodelbahn garantiert. Mit atemberaubender Geschwindigkeit saust man durch zwei spektakuläre Kreisel und erlebt Fahrspaß pur. Kinder ab 3 Jahren dürfen mit einem Erwachsenen rodeln, Kinder ab 8 Jahren dürfen alleine die Sommerrodelbahn benutzen.

Ein weiteres Highlight ist das Kletterlabyrinth für die kleinen Abenteurer von 3-12 Jahre. Anders als im Kletterwald können die Kinder ohne Kletterausrüstung über verschiedene Strecken klettern, da alle Übungen in Netztunneln errichtet wurden. Die Übungen sind angelehnt an die Kletterparcours des Kletterwaldes. Dieser befindet sich direkt neben Sommerrodelbahn und verfügt über 10 abwechslungsreiche Parcours, die von bodennah bis in luftiger Höhe von 14 Metern verlaufen. Manche Parcours sind einfach, manche herausfordernd. Eine Besonderheit des Kletterwaldes ist der Flying Fox Parcours, bei dem die Kletterer an einem Seil über die angrenzende Wiese durch die Luft fliegen. Die gesamte Kletterdauer für alle Parcours liegt bei ca. 3 Stunden. Insgesamt gibt es im Kletterwald über 84 abwechslungsreichen Kletterübungen. Langweilig wird es dort nie!

Tagesaktuelle Öffnungszeiten auf der Website unter: www.sommerrodelbahn-wald-michelbach.de.

Sommerrodelbahn Wald-Michelbach

Kreidacher Höhe 2

69483 Wald-Michelbach