Monatsaktion im März

Inhaber der MORGENCARD PREMIUM erhalten im März 2020 exklusiv nur in allen Kundenforen ihrer Tageszeitung einen Rabatt in Höhe von 15 % auf die 50-Euro-Geschenkkarte und 10% auf die 25-Euro-Geschenkkarte.

Das Angebot gilt für maximal eine Karte des jeweiligen Wertes pro MORGENCARD PREMIUM und solange der Vorrat reicht.

Frische, Vielfalt, Service und Genuss – dafür stehen die Supermärkte der REWE Region Südwest. 630 REWE- und nahkauf-Märkte, zwei Lagerstandorte und eine Verwaltung gehören zur regionalen Niederlassung mit Sitz in Wiesloch. Diese umfasst ganz Baden-Württemberg, das Saarland, die Pfalz und Teile von Hessen und Bayern. Über 18.800 Mitarbeiter arbeiten in dieser Region und sorgen dafür, dass es täglich eine Fülle frischer Lebensmittel in den Märkten gibt. Auch der Nachwuchs steht in den Startlöchern: Rund 750 junge Menschen absolvieren bei der REWE Südwest eine Ausbildung im Handel und der Logistik. Das Traditionsunternehmen REWE wurde 1927 als Einkaufsgenossenschaft gegründet. Bis heute sind die selbständigen Kaufleute, die ihre Märkte als mittelständische Unternehmer betreiben, ein wichtiger Erfolgsmotor des Unternehmens.

Inhaber der MORGENCARD PREMIUM können beim Einkaufen bei REWE gleich mehrfach Vorteile genießen: Neben dem Monatsangebot beim Kauf einer REWE Geschenkkarte sparen sie 5 % beim Kauf von über 1000 Artikeln der Qualitätsmarke REWE Beste Wahl und REWE Bio. Der Rabatt wird bei jedem Einkauf nach dem Scannen der MORGENCARD PREMIUM gewährt und abgezogen.