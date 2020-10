Monatsaktion im November

MVV: Energie aus der Metropolregion

MORGENCARD PREMIUM-Inhaber erhalten im Mai 8 % Rabatt auf MVV-Solaranlagen. D.h. Standard-Solaranlage der MVV zum Preis von 8.243 € statt 8.960 € (Brutto). Der Rabatt von 8 % auf den Brutto-Kaufpreis gilt auch für kleinere und größere Solaranlagen (2,5 kWp bis 10 kWp) sowie für zusätzliche Batterien und Ladestationen. Er ist nicht kombinierbar mit anderen Rabatten und gilt für die Kontaktaufnahme im Aktionszeitraum vom 01.11.-30.11.2020

Mit mehr als 6000 Mitarbeitern und einem Umsatz von rund 4 Milliarden Euro ist MVV eines der führenden Energieunternehmen in Deutschland. Im Zentrum seines Handelns steht die zuverlässige, wirtschaftliche und umweltfreundliche Energieversorgung seiner Kunden aus Industrie, Gewerbe und Privathaushalten. Ihre individuellen Bedürfnisse und Erwartungen sind der Ansporn des Mannheimer Energieunternehmens bei der Entwicklung innovativer Produkte und Geschäftsmodelle. Dabei besetzt MVV alle Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette: von der Energieerzeugung, dem Energiehandel und der Energieverteilung über den Betrieb von Verteilnetzen bis hin zum Vertrieb, dem Umweltgeschäft und dem Energiedienstleistungsgeschäft.

Mit seiner Unternehmensstrategie setzt MVV konsequent auf den Ausbau erneuerbarer Energien, die Stärkung der Energieeffizienz sowie den weiteren Ausbau der hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung und der umweltfreundlichen Fernwärme. Darüber hinaus investiert MVV in die Zukunftsfähigkeit seiner Netze und in die Modernisierung seiner Erzeugungsanlagen. Bei allem, was das Energieunternehmen tut, kann es fest auf die gewachsene Kompetenz und das Know-how seiner Mitarbeiter zählen. Ihnen wird MVV auch in Zukunft sichere und attraktive Arbeitsplätze bieten. MVV ist ein Unternehmen in der Metropolregion Rhein-Neckar.



Eine Standard-Solaranlage beinhaltet:

16 x 330w Module der Ecodelta (oder vergleichbare)

Wechselrichter von Kostal

MVV Hub und Kommunikationseinheit

komplette Unterkonstruktion sowie weitere benötigte Materialien

Installation und Inbetriebnahme der Solaranlage

Individuelle Beratung und Planung unter:

Tel. 0621 290 1790 oder per Mail an: neue-energie@mvv.de