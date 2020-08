Monatsaktion im September

Entdecken und erleben – die fantastische Vielfalt der atemberaubenden SEA LIFE Unterwasserwelt.

Im September erhalten MORGENCARD PREMIUM-Inhaber 50% Rabatt auf den Tageseintritt. Das Angebot gilt für max. 4 Personen.

Zusätzlich erhalten MORGENCARD PREMIUM-Inhaber ein Begleitheft im Wert von 3,95 €.

Vorab muss online ein Zeitfenster reserviert werden unter www.visitsealife.com/de/speyer

Ein unvergesslicher Tauchgang, ganz ohne nass zu werden.

Die Reise beginnt an der Quelle des Rheins, folgt dem Lauf des Rheins bis zur Mündung in die Nordsee. Vorbei an Muränen, Rochen und Katzenhaien geht es von dort aus durch das Mittelmeer bis man im tropischen Ozean mit dem acht Meter langen Unterwassertunnel ankommt. Unterwegs warten einzigartige Lebewesen auf einen: filigrane Seepferdchen, der neugierige Oktopus, Seesterne, bunte Clownfischbabies, viele verschiedene Rochenarten und Marty, die verspielte Grüne Meeresschildkröte!

Weiter geht die spannende Reise durch die Themenwelt „Amazonas“. Zu entdecken sind die Geheimnisse des Regenwaldstroms und man lernt die dort heimischen Bewohner wie die verbissenen Piranhas, Feuerfische, Saugwelse und vieles mehr kennen. Durch Betreten des interaktiven „Living-Floors“ wird die kunterbunte Unterwasserwelt zum Leben erweckt.

Bei der atemberaubende Welt der Korallen und kann ein Rundumblick in das prachtvolle Korallenriff mit hunderten tropischen Fischen und Seeigeln genossen werden.

Das Ozeanbecken mit Panoramafenster enthält 320.000 Liter tropisches Wasser. Hautnah kann man dort miterleben wie die Haie majestätisch ihre Bahnen ziehen.

Durch die vielseitige und vielfältige Beckengestaltung tauchen alle Besucher in die Unterwasserwelt ein und vergessen Raum und Zeit. Feiner Sandboden für die Rochen die sich gerne einbuddeln oder Spielzeug für den schlauen Oktopus. Die erfahrenen Aquaristen richten täglich Ihre Aufmerksamkeit auf die einzelnen Bedürfnisse der Tiere.

Das Angebot ist gültig bei:

SEA LIFE Speyer, Im Hafenbecken 5, 67346 Speyer

Täglich ab 10 Uhr geöffnet

Telefon: 06232 69780

www.visitsealife.com