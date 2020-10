Mannheim.Dankward flüchtet mitsamt Baby und Kinderwagen, denn es ist kein normaler Sonntag. Zu Hause wird sein Geburtstag gefeiert – natürlich mit den gewohnten Sonderwünschen, Weissagungen und Macken der lieben Verwandtschaft. Durch eine zufällige Begegnung im Park trifft er auf Hartwig und dessen banale wie geniale Ratschläge, die Dankward kaum weiterhelfen. Oder doch? Mit dem nötigen Sinn für Humor hat Hartwig scheinbar für alles eine Lösung. Doch wie geht es aus, wenn ein „Hobbypsychologe“ der Meinung ist, er könne das Verwandtschaftsproblem mit einem Rollenspiel lösen und plötzlich zwei Väter mit Hingabe Lambada tanzen? Auch – oder gerade weil – beide ihre Kinderwagen dabei haben, darf man gespannt sein auf das, was nun mitten im Park für alle hör- und sichtbar wird. Das alles gibt es am 24. Oktober in der Komödie „Mondlicht und Feinripp“ im Oststadt Theater. red Verlosung von 1x2 Karten Mondlicht und Feinripp 24. Oktober, 20 Uhr Oststadt Theater, Mannheim Einsendeschluss: 13. Oktober Stichwort: Mondlicht und Feinripp

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 07.10.2020