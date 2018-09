„Mumien – Geheimnisse des Lebens“

MANNHEIM.Es war eine Sensation, als im Jahr 2004 zwanzig verschollen geglaubte Mumien in den Depots der Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen (rem) wiederentdeckt wurden. Ihre Erforschung war der Beginn eines großen internationalen und interdisziplinären Mumienforschungsprojekts, dem German Mummy Project. Die ersten Ergebnisse und die Mannheimer Mumien wurden 2007 im Rahmen einer großen Sonderausstellung erstmals der Öffentlichkeit präsentiert.

Mit vielen neuen Forschungsergebnissen präsentieren die rem nach über zehn Jahren wieder eine große Mumienausstellung. Ein besonderer Fokus liegt diesmal auf der Mumienforschung. Die Besucher lernen unterschiedliche Methoden kennen. Einzigartige Objekte und überraschende Erkenntnisse zeigen eindrucksvoll, dass Mumien außergewöhnliche und bedeutsame Archive darstellen. Obwohl vor Jahrhunderten oder Jahrtausenden gestorben, über moderne Forschung ist es möglich, den erhaltenen Körpern faszinierende Geheimnisse und Geschichten von Leben und Leiden der Vergangenheit zu entlocken.

Mit der neuen Mumienausstellung setzen die Reiss-Engelhorn-Museen erneut Maßstäbe in der Präsentation von Forschungserkenntnissen. Dank der Datengewinnung mit neuesten Computertomographen und Laboranalysen gewinnen die Wissenschaftler ein immer differenzierteres Bild einzelner Mumienfunde. So konnten in den vergangenen Jahren viele weitere spannende Rätsel gelöst oder neu aufgeworfen werden.

Die Ausstellung beschäftigt sich unter anderem mit den Themen „Vorzeitliche Tiermumien“, „Als Paar im Moor konserviert“, „Mord im Alten Ägypten“, „Ötzis Krankenakte“ oder „Kinderzähne als Glücksbringer in Altamerika“. Die Teilnehmer der MORGENTOUR erleben am Mittwoch, 10. Oktober, Forschung und Wissenschaft hautnah. Sie tauchen in Jahrtausende alte Geheim-nisse ein und erhalten faszinierende Einblicke in die Welt der Mumien – vom Tod gezeichnet und vom Leben geprägt. red

Ablauf: Treffpunkt an den Reiss-Engelhorn- Museen, C5, Mannheim

11 Uhr: Erste Führung „Mumien – Geheimnisse des Lebens“

11.20 Uhr: Zweite Führung „Mumien – Geheimnisse des Lebens“

12/12.30 Uhr: Ende der Führung Mittwoch, 10. Oktober

Exklusiv für Inhaber der MORGENCARD PREMIUM:

16 Euro

