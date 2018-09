Mannheim.Es war eine Sensation, als im Jahr 2004 zwanzig verschollen geglaubte Mumien in den Depots der Reiss-Engelhorn-Museen wiederentdeckt wurden. Ihre Erforschung markierte den Beginn des internationalen German-Mummy-Project. Die Mannheimer Mumien und erste Forschungsergebnisse dazu wurden 2007 im Rahmen einer großen Sonderausstellung erstmals präsentiert, bevor sie auf Weltreise gingen. Nun, nach zwei Kontinenten, sieben Ländern und drei Millionen Besuchern sind sie zurück in Mannheim und werden in der faszinierenden Sonderausstellung „Mumien – Geheimnisse des Lebens“ mit neuen Forschungsergebnissen und zahlreichen anderen Mumien präsentiert.

Die Besucher erleben in der Ausstellung, die bis zum 31. März in den Reiss-Engelhorn-Museen zu sehen sein wird, eindrucksvolle Objekte, die Mumien und Mumifizierung als weltweites Natur- und Kulturphänomen vorstellen – von der Ära der Dinosaurier über alte Hochkulturen bis in die heutigen Tage. Zusammen mit Erkenntnissen aus der Hightech-Forschung schlagen über 50 Tier- und Menschenmumien die Besucher in ihren Bann. red Verlosung 3x2 Eintrittskarten Mumien – Geheimnisse des Lebens bis 31. März 2019 Reiss-Engelhorn-Museen Einsendeschluss: 4. Oktober 2018 Stichwort: Mumien-Ausstellung

© Mannheimer Morgen, Samstag, 29.09.2018