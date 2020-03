Mundstuhl: „Flamongos“

Lars und Ande präsentieren ihr zehntes Bühnenprogramm. © Manuel Dorn Fotografie

Weinheim.Mundstuhl präsentieren am 26. April ihr lang ersehntes, brandneues Programm „Flamongos“ auf der Bühne der Stadthalle in Weinheim. Die beiden Comedians Lars Niedereichholz und Ande Werner gelten seit über 20 Jahren als das erfolgreichste und wandelbarste Comedy-Doppelpack Deutschlands. Mit ihrer unverwechselbaren Gratwanderung zwischen Nonsens, hintergründigen Wortgefechten, derben Späßen und politischen Inkorrektheiten halten sie der Gesellschaft erneut einen irrwitzig komischen Zerrspiegel vor das bierselige Antlitz. Schnell. Neu. Frisch. Und extrem lustig. Die beiden vielfach ausgezeichneten Echopreisträger erreichen auch in „Flamongos“ eine sagenhafte Pointendichte.

