Musical-Melodien von Andy & The Singing Ladies

Mannheim.Im Jahr 2014 hatte Andreas „Andy“ Schickl die bahnbrechende Idee, seine befreundeten Sängerinnen Despina und Sabrina gemeinsam zu einer Probe für ein besonderes Benefizkonzert einzuladen. Nach kürzester Zeit stand fest – es passt perfekt. Das war die Geburtsstunde von Andy Live & The Singing Ladies.

Das Gesangsensemble hat sich mittlerweile auf Musicals spezialisiert, denn jeder Einzelne von ihnen ist von diesem Genre begeistert. Die Künstler leben und lieben es, in diversen Rollen auf der Bühne zu performen – dies ist einzigartig – denn es gibt kein vergleichbares Musical-Trio ambitionierter semiprofessioneller Laien in der Metropolregion Rhein-Neckar. Auch fühlen sich die drei in anderen Musikrichtungen wohl und begeistern bei Engagements ihr Publikum mit Musik aus den Bereichen Pop, Klassik und Schlager – und eben ein bisschen Schauspielerei.

