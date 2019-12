Musik, Magie, Moonwalk

MANNHEIM.Es ist die Geschichte über den größten Popstar, der je auf diesem Planeten gelebt hat: „Beat it! – Das Musical über den King of Pop!“ nimmt die Zuschauer am 15. Januar 2020 im Mannheimer Rosengarten mit auf eine musikalische Reise entlang der wichtigsten Stationen im Leben von Michael Jackson. In einer spektakulären, zweieinhalbstündigen Bühnenshow versprühen virtuose Tänzer und zwei der weltbesten Michael Jackson-Darsteller den Geist des legendären Entertainers. Mit dabei sind selbstverständlich Jacksons größte Hits wie „Dirty Diana“, „Billie Jean“, „Thriller“ und „Man In The Mirror“. Im Musical „Beat it!“ wandelt das Publikum auf den Spuren Michael Jacksons – von den Anfängen als schüchterner Kinderstar in der Familien-Band „The Jackson 5“ bis hin zu seinem Status als populärster Musiker der Welt.

Vom ersten Ton an springt der Funke über. Bei „Beat it!“ hält es niemanden mehr auf den Sitzen. Die aufwändige Bühnenshow präsentiert 26 der größten Jackson-Hits – Mitsingen garantiert.

10 % Rabatt

Beat It 15. Januar 2020, 20 Uhr Rosengarten, Mannheim Verlosung 4x2 Karten Einsendeschluss: 3. Januar 2020 Stichwort: Beat It red

© Mannheimer Morgen, Samstag, 28.12.2019