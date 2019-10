Musik überwindet Grenzen und Religionen

Mannheim.Klezmer for Peace ist wieder ein Projekt von Giora Feidman mit einer klaren Botschaft. Der Maestro schart Musiker aus der Türkei und Israel um sich und überwindet mit seiner Musik erneut die Grenzen von Nationalitäten, Religionen und Generationen. Herausgekommen ist eine Musik, die fremd, zugleich aber auch vertraut klingt und dabei die unterschiedlichen Kulturen miteinander verbindet. Dass bei diesem Programm ein muslimisch-jüdisches Ensemble auf der Bühne steht, mag Feidman zugefallen sein. Die Botschaft, die dahinter steckt, ist aber eindeutig. Im Alter von 83 Jahren, macht Giora Feidman mit dem weiter, was er am besten kann – die Botschaft der Einheit und des Friedens durch Musik zu verbreiten und dies auf höchstem musikalischen Niveau.

Giora Feidman (Israel) Klarinetten, Muhittin Kemal Temel (D/Türkei) Kanun, Murat Coskun (D/Türkei) Rahmentrommeln, Percussion, Gesang, Gürkan Balkan (Türkei) Oud, Gitarre, Gesang, Hila Ofek (Israel) Harfe und Andre Tsirlin (Israel) Saxophon sorgen am 23. Januar in der Mannheimer Christuskirche für ein besonderes Klangerlebnis. red 10 % Rabatt Klezmer for Peace 23. Januar 2020, 20 Uhr Christuskirche, Mannheim

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.10.2019