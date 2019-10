Musik und Literatur die verzaubern

Das Duo setzt sich aus Liane Fietzke (Sopran/Moderation) und Norbert Fietzke (Piano) zusammen. Seit vielen Jahren spielt das Duo sehr erfolgreich verschiedene klassische Programme in Deutschland und der Schweiz. Und nun, passend zum 200. Geburtstag des Literaten Theodor Fontane, lädt die Thalia-Filiale Planken Interessierte zu einem Abend voller Musik und Literatur mit dem Duo ein.

Der Abend des 30. Oktober mit Liane und Norbert Fietzke in der Mannheimer Thalia-Filiale steht unter der Überschrift „Glück/Wünsch – Gedichte und Texte von Theodor Fontane“.

Liane Fietzke wurde an der Musikhochschule in Leipzig ausgebildet. Weitere Studien folgten in Köln und Weimar. Als Solistin arbeitete sie bereits mit verschiedenen Chören und Orchestern, darunter das Bundeswehr-Orchester Bonn, dem Mandolinen-Orchester Niederkassel und die ungarische Philharmonie-Györ, zusammen.

Norbert Fietzke studierte ebenfalls an der Musikhochschule Leipzig. Sein Arbeitsfeld reicht von der solitischen Darbietung, der Zusammenarbeit in verschiedenen Gruppenformationen bis hin zur Arbeit als Komponist und Arrangeur n

MORGENCARD PREMIUM-Inhaber haben die Chance 4x2 Karten für den Auftritt des Duos am 30. Oktober zu gewinnen. Zum Mitmachen einfach eine Postkarte an MORGENCARD PREMIUM; Dudenstraße 12-26, 68167 Mannheim oder eine E-Mail an MORGENCARD@MAMO.de senden. Einsendeschluss: 24. September, Stichwort: Thalia.

