Musikalische Märchen

Musik-Kabarettist Arnim Töpel haucht am 26. Januar im Schatzkistl in Mannheim dem Klassiker „Peter und der Wolf“ von Sergei Prokofjew mit seinem „Kurpälzer Dialeggd“ auf eine besonders unvergleichliche Art und Weise Leben ein. Geschickt verbindet er in „Peter und Don Quijote“ meisterhaft die Orchestersuite „Don Quijote“ von Georg Phillip Telemann mit der Handlung von „Peter und der Wolf“. In einem erzählerischen Kunstgriff lässt er Peter dem kleinen Vogel die Geschichte vom legendären spanischen Ritter erzählen und erschafft damit eine unvergleichliche Fassung der berühmten Klassiker. Die Musikaufnahmen kommen vom Kurpfälzischen Kammerorchester und werden von handgemalten Video-Illustrationen und -Animationen begleitet. Unterstützt wird das Kindertheater von der Dr. Rolf M. Schwiete Stiftung und der Karin & Carl-Heinrich Esser Stiftung n

MORGENCARD PREMIUM-Inhaber erhalten 1 Euro Rabatt und bei Vorlage der Karte an der Schatzkistl-Kasse eine DVD der KulturNetz-Poduktion „Peter und der Wolf & Peter und Don Quijote“ gratis zu ihrer Eintrittskarte.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.11.2019