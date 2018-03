Musikalische Verbeugung vor Michael Jackson

Anzeige

Hockenheim.Die Tribute-Show BLACK OR WHITE ist eine musikalische Verbeugung vor dem größten Entertainer der Musikgeschichte. Während der Jubiläumstournee anlässlich des 60. Geburtstag von Michael Jackson am 29. August wird der King of Pop von einem perfekten Double auf höchstem Niveau verkörpert. Seine Performance wird musikalisch von einer Live-Band, Solo- und Backgroundsängern und Tänzern unterstützt. Die außergewöhnliche Show bietet die Chance, noch einmal die größten Hits des Superstars live zu hören: „Man In The Mirror“, „Bad“, „Remember The Time“, „Beat It“, „Thriller“ und viele andere, auch aus Zeiten der Jackson Five.

Ein perfekt abgestimmtes Lichtdesign, 120 extra hergestellte Kostüme und rasante Choreographien machen die Show für das Publikum am 8. April in der Stadthalle Hockenheim zu einem großartigen Spektakel. red

10 % Rabatt Verlosung 3x2 Karten Black or White – A tribute to Michael Jackson 8. April 2018, 19 Uhr Stadthalle, Hockenheim Einsendeschluss: 27. März 2018 Stichwort: Black or White