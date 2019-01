Musikantenstolz mit Ernst Hutter

Lampertheim.„20 Jahre ist es her, seit unser ehemaliger Chef Ernst Mosch mit uns auf Abschiedstournee ging“, erinnert sich Ernst Hutter. Zur Wehmut in der Stimme des Orchesterchefs mischt sich auch ein bisschen Stolz, denn aus der heutigen Besetzung von „Ernst Hutter & Die Egerländer Musikanten – das Original“ waren damals schon ein Dutzend Solisten dabei.

Viele Stücke der Abschiedstournee sind bis heute fester Bestandteil der Konzerte geblieben. Ein Höhepunkt der Programmauswahl, die das Publikum am 22. März in der Hans-Pfeiffer-Halle in Lampertheim erfreuen wird, ist dabei für Ernst Hutter die Polka „Musikantenstolz“, nach der die Tournee benannt ist.

„Wir sind stolz auf unsere große Orchestergeschichte, den speziellen Spirit unserer Band und darauf, dass wir die grandiose Arbeit von Ernst Mosch auch in unserer Zeit so erfolgreich fortsetzen dürfen und können“, sagt Ernst Hutter und denkt dabei an die über 800 Konzerte, die Ernst Hutter & Die Egerländer Musikanten – das Original nach dem Tod von Ernst Mosch gespielt haben. red

Ernst Hutter & Die Egerländer Musikanten – das Original

22. März, 20 Uhr

Hans-Pfeiffer-Halle, Lampertheim

