Musikerlebnis im MM-Kundenforum

Ladenburg.Am 26. Juli steht in Ladenburg wieder der Red Friday an. Dann purzeln in der Römerstadt nicht nur die Preise, auch musikalisch erwartet die Gäste ein ganz besonderes Highlight. Am Aktionstag tritt die Ladenburger Sängerin Jeannette Friedrich um 11 Uhr mit einigen Songs im MM-Kundenforum in der Hauptstraße 20 in Ladenburg auf. Doch das ist noch lange nicht alles: MORGENCARD PREMIUM-Inhaber erhalten an diesem Tag im Ladenburger Kundenforum 20 Prozent Rabatt auf folgende Veranstaltungen im Capitol, bei denen Jeannette Friedrich mitwirkt: „Casino Royal“ (7. Oktober), HAIR (10. Oktober und 12. Dezember), Das Mannheimer Dschungelbuch (15. Dezember) und „Aber bitte mit Schlager“ (18. Dezember). Des Weiteren kann am Red Friday der Radguide 2019 mit kostenloser Zugabe des Radguide 2017 für 9,90 Euro im Kundenforum Ladenburg erworben werden. Auf rund 128 Seiten werden 17 neue Touren für Ambitionierte, Freizeitradler und Familien zwischen Pfalz und Odenwald im Radguide 2019 vorgestellt. Die Strecken sind mit praktischen GPS-Tracks zum Downloaden. red

