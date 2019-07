Musikgeschichte wird lebendig

Mannheim.Der Seebühnenzauber im Luisenpark ist bereits in vollem Gange. Nachdem die Sängerin Carminho den Auftakt machte, warten in den kommenden August-Tagen noch fünf Highlights auf die Besucher. Inhaber der MORGENCARD PREMIUM erhalten 10 % Rabatt auf die Eintrittskarten.

Am Freitag, 2. August, stehen Pippo Pollina, Werner Schmidbauer und Martin Kälberer mit Süden II auf der Bühne des Luisenparks. Christian Chako Habekost macht am Samstag, 3. August, sein Publikum zur Reisegruppe. Auf der irrwitzigen Comedy-Safari in den Busch der Pointen und Lachsalven, ins Unterholz der kulturellen Vorurteile und nationalen Stereotypen kann man den edlen Wilden überall treffen.

Einen Abend im Zeichen des Sängers Prince erwartet das Publikum am Freitag, 9. August, wenn Stephan Ullmann und Band den verstorbenen Ausnahmemusiker ehren.

Eine weitere Tribute-Show wird am Freitag, 16. August, mit Respect Aretha Franklin im Luisenpark zu hören sein – ein musikalisches Live-Erlebnis der Sonderklasse. In tiefer Verneigung ehrt der Seebühnenzauber damit die großen Erfolge aus 50 Jahren Musikgeschichte des Weltstars, der im vergangenen Jahr im August verstarb. MORGENCARD PREMIUM-Inhaber haben die Möglichkeit, Tickets für die Show zu gewinnen.

Der Schweizer Künstler Seven genießt schon lange den Ruf als hervorragender Musiker und Entertainer mit einer Live-Band, die an Qualität und Energie seinesgleichen sucht. Am Samstag, 24. August, macht er Station mit seiner Soulmate-Tour. red

