„Must see“ für Rock-Fans

Die Kings of Floyd bieten eine wunderbare musikalische Reise durch die Hits der erfolgreichsten Phase Pink Floyds und begeistern ihr Publikum mit musikalischer Extraklasse, aufwendigem Stage-Design und einem großartigen Sound. Am 26. Oktober tritt die Band im Heidelberger Bürgerhaus auf. Die überwältigende musikalische Energie der sieben Musiker machen die Kings of Floyd zu einem „must see“ n

MORGENCARD PREMIUM-Inhaber erhalten 10 % Rabatt. Tickets sind in allen Kundenforen Ihrer Tageszeitung erhältlich. Zusätzlich werden 3x2 Tickets verlost.

