„Nabucco“ im Rokokotheater

schwetzingen.Giuseppe Verdis Meisteroper Nabucco wurde im Jahr 1842 uraufgeführt. Am Freitag, 11. Januar, ist das Meisterwerk im Rokokotheater des Schwetzinger Schlosses zu erleben.

Kaum ein Komponist vereint Kunstästhetik und Volksbegehren so geschickt wie Verdi in seinen frühen Opern. Zur Zeit der italienischen Freiheitsbewegung wurde er beauftragt, eine Oper für die Mailänder Scala zu schreiben, mit der er über Nacht berühmt wurde. Der Gefangenenchor „Va pensiero“ aus Nabucco wurde zu einer Hymne für die italienische Bevölkerung, die sich in ihren Gedanken, Italien von der Fremdherrschaft zu befreien, bestärkt sah. Verdi legt bei der Erzählung des biblischen Stoffs um den babylonischen König Nabucco und seine Tochter Abigaille, die ihm die Herrschaft streitig macht, Wert auf eine schlüssige Szenendramaturgie.

Die weltberühmte Oper wird in Schwetzingen mit großem Orchester, Chor, Ballett und Solisten aus der Arena di Verona, Teatro dell’Opera di Roma, Teatro alla Scala und dem Madrider Teatro Real aufgeführt. Die ansprechende Inszenierung mit einer hervorragenden Lichtregie und schönen Kostümen ist der akustischen Qualität dieser Opernproduktion ebenbürtig. red

10 % Rabatt Nabucco 11. Januar 2019, 19 Uhr Rokokotheater, Schloss Schwetzingen

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 31.10.2018