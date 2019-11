Nachschlagewerk für Kulinarik

Der neue Gastroguide „Genuss pur“ ist nun erhältlich. Das kulinarische Nachschlagewerk für die Metropolregion Rhein-Neckar führt rund 50 Restaurants in Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen, an der Bergstraße sowie im Odenwald und in der Pfalz auf, die Genießerherzen höher schlagen lassen. Um das Leben in vollen Zügen zu genießen, gehört es dazu, sich Zeit zu nehmen. Bei einem guten Essen in einem schönen Ambiente zum Beispiel. Ganz im Zeichen des puren Genusses steht der Gastroguide der Metropolregion Rhein-Neckar. Ob typisch deutsche, italienische oder orientalische Küche, um nur einige zu nennen – in ihrem Schwerpunkt toben sich die Köche kreativ aus und bescheren wahre Gaumenfreuden. Außerdem gibt es in „Genuss pur“ interessante Geschichten und Trends rund um die Kulturgüter Bier und Wein, Wissenswertes zu Roséweinen, Streetfood und Food-sharing beziehungsweise den nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln zu lesen n

