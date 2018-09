Nah dran an voXXclub

Mannheim.Der Name verpflichtet: Ganz nah dran an seinen Idolen ist man bei den SWR4 GanzNah-Konzerten. Am Donnerstag, 20. September, spielen die fünf Alpenrocker von voXXclub im Mannheimer Schatzkistl vor maximal 100 Gästen. Und fünf mal zwei MORGENCARD PREMIUM-Inhaber können exklusiv mit dabei sein, wenn die Band ihr berühmtes „Rock mi“ anstimmen.

Die Jungs von voXXclub haben den Alpenrock auf ein neues Level gehoben. Sie singen und tanzen auf den Bühnen in ganz Europa, und rocken Fernsehshows genauso wie große Partys auf Mallorca. Angefangen hat alles mit der ersten voXXclub-Nummer „Rock mi“, die auf keiner Après-Ski-Hütte und in keinem Festzelt fehlen darf.

Am 20. September, tauschen voXXclub die große Bühne gegen einen kleinen aber feinen Club. SWR4 GanzNah holt die Musiker nach Mannheim, und lässt sie in gemütlicher Wohnzimmeratmosphäre auftreten. Das Schatzkistl macht seinem Namen alle Ehre: Gerade mal knapp 100 Plätze gibt es in diesem Kleinod. Ganz nah dran ist man also garantiert an den Musikern. Verlosung 5x2 Karten voXXclub 20. September, 19 Uhr Schatzkistl, Mannheim Einsendeschluss: 14. September 2018 Stichwort: voXXclub Teilnahme ausschließlich per Mail möglich red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.09.2018