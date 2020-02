Nationaltheater macht Präsent zu Ostern

Mannheim.Das Nationaltheater Mannheim hat einen der vielfältigsten Theaterspielpläne Deutschlands. Die vier Sparten Oper, Schauspiel, Tanz und Junges NTM bieten pro Saison mit 40 Premieren, zahlreichen Wiederaufnahmen von erfolgreichen Stücken und vielen weiteren Veranstaltungen vom Popkonzert mit Live-Orchester bis zur unterhaltsamen Komödie ein unglaublich breitgefächertes Programm.

Große Gefühle und starke Stimmen, kraftvolle Tanzschritte und Stücke für Groß und Klein: Ostern im Nationaltheater ist etwas Besonderes. Am Wochenende vor Ostern sind die „Blues Brothers“ (4. April) wieder „Unterwegs im Auftrag des Herrn“ und reißen das Publikum mit kultigen Soul-Nummern von den Sitzen. Auf Arien zum Dahinschmelzen und dramatische Szenen können sich Liebhaber der italienischen Oper bei „Norma“ (5. April), „Don Pasquale“ (11. April) und am Ostersonntag bei „Otello“ (12. April ) freuen. Lustig geht es auf der Opernbühne bei Jacques Offenbachs Operette „Orpheus in der Unterwelt“ (7. April) zu. Mit der Barockoper „Hippolyte et Aricie“ (13. April) von Rameau können Sie eine echte Rarität auf der Opernbühne sehen.

Im Schauspielhaus feiert Dürrenmatts „Versprechen“ (9. April) als Monolog Premiere. Ebenfalls als Soloabend werden im Studio Goethes „Leiden des jungen Werther“ (5. April) gespielt. Zwei Klassiker des französischen Dramas sind in „Menschenfeind (im Paradies)“ (5. und 11. April) verknüpft. In „Liebe / Eine argumentative Übung“ (4. April) erzählt Olivia aus ihrer Perspektive ihre intime Liebesgeschichte mit Popeye. „Ansichten eines Clowns“ (10. April) zeigt Heinrich Bölls einzigartige Betrachtung der Welt. Ein tänzerisches Eintauchen in paradiesische Sphären erlebt man bei „Next Paradise“ (4. und 12. April). Das Junge NTM bringt mit „MonsterzottelMonsterburger“ (11. und 13. April) die Wünsche, Ideen und Geschichten von Kindern auf die Bühne, die an dem Projekt JOIN:Spielplan teilgenommen hatten. red 2:1-Aktion 4. bis 13. April Nationaltheater Mannheim

