Neil Young lebt Musik

Mannheim.Für Rockfans aller Altersstufen dürfte die Ankündigung des Deutschland-Konzerts der Rock- und Folk-Legende Neil Young zu der Live-Sensation des Jahres gehören. Umgeben von seiner aktuellen Begleitband Promise of the Real, die angeführt wird von Willie Nelsons Sohn Lukas Nelson, wird Neil Young nicht nur die Songs seines aktuellen 37. Soloalbums „The Visitor“ spielen, sondern einen Querschnitt durch sein mittlerweile mehr als 50-jähriges Schaffen als einer der profiliertesten Rockmusiker Nordamerikas bieten. Gemeinsam mit Promise of the Real wird Neil Young am Freitag, 5. Juli, in der Mannheimer SAP Arena auftreten.

Auf dem Papier mag Neil Young mittlerweile 73 Jahre alt sein – doch kaum betritt der Mann mit der markanten Stimme und seiner stets sehr speziell verzerrten Gitarre eine Bühne, wirkt er vollkommen alterslos. Es ist eben die Musik, die den Mann, der zwar seit Jahrzehnten in Kalifornien lebt, aber noch immer seinen kanadischen Pass besitzt, stets weiter vorantreibt. Allein im vergangenen Jahrzehnt hat er zehn neue Studioalben veröffentlicht, viele davon unter einem klar definierten Konzept sowie viele weitere Platten, darunter Film-Soundtracks und Live-Alben. red

Verlosung 4x2 Karten Neil Young 5. Juli, 19 Uhr SAP Arena, Mannheim Einsendeschluss: 28. Juni Stichwort: Neil Young

