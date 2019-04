Nicolai Friedrich: Magie – mit Stil und Charme

MANNHEIM.Ungläubiges Staunen herrscht bei den hartgesottensten Skeptikern. Besonders sein Gedankenlesen verblüfft die Zuschauer. Wie ist es möglich, dass der smarte Mentalmagier und Zauberkünstler Lottozahlen, Sternzeichen, Geburtstage und persönlichste Gedanken seiner Zuschauer entziffern kann? Statt auf übersinnlichen Hokuspokus verlässt Nicolai Friedrich sich lieber auf Psychologie, seine Intuition, Suggestion und seine Beobachtungsgabe. Dazu kommen sein außergewöhnliches zauberisches Talent und sein Charme, der ihn nahbar und seinen Zuschauern sympathisch macht.

Bei „Verstehen Sie Spaß?“ gelang es Nicolai Friedrich, den sonst so redegewandten Bully Herbig mit einem Gedankenexperiment ebenso sprachlos zu machen wie Millionen von Fernsehzuschauern. Auch Moderator Guido Cantz musste um Worte ringen: „Ein Wahnsinn, was wir hier gerade erlebt haben! Sensationell!“. Auch spielte Nicolai Friedrich erfolgreich den Lockvogel für Teleshopping-Queen Judith Williams und verzauberte Backstage Weltstar Anastacia.

Bei den Zauberweltmeisterschaften 2009 in Peking kürte man ihn zum Weltmeister der Mentalmagie, bei der Fernsehshow „The Next Uri Geller“ verblüffte er als Finalist ein Millionenpublikum und selbst David Copperfield war so angetan von Nicolais Kreativität, dass er die Aufführungsrechte an einem seiner Kunststücke erwarb. Am 5. Mai kann sich das Mannheimer Publikum um 18 Uhr im Capitol von ihm verzaubern lassen. red

