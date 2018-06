Nostalgiegefühle und Magie

Anzeige

Mannheim.Freddie Mercury, einer der herausragendsten Musiker des 20. Jahrhunderts wäre am 5. September 2016 70 Jahre alt geworden. Millionen Fans weltweit feierten diesen Tag. Und natürlich auch das Capitol. Seit Jahren zelebriert das Capitol Ensemble Freddie Mercurys Musik in der mitreißenden Show „I Want It All“ und hat sich so nicht nur eine große Fangemeinde sondern auch profundes Wissen um die Musik von Queen erspielt. Zum 70. Geburtstag hat die Band die legendären Songs unplugged akustisch umgesetzt. Mit Marion La Marché, Sascha Kleinophorst und Sascha Lien als Sänger durfte man sich an ganz speziellen Klangerlebnissen und mächtigen Emotionen erfreuen. Nach dem riesigen Erfolg von We Want to Live Forever und der fulminaten Wiederholung wird am Donnerstag, 6. September, um 20 Uhr, dieses außergewöhnliche Konzert erneut gespielt.

Nach der ersten erfolgreichen Deutschland Tour kehren DIE MAGIER mit einer brandneuen Show auf die Bühne zurück. Sie bieten eine magische sowie unglaublich unterhaltsame Show, die abwechslungsreicher nicht sein könnte mit vier von Grund auf unterschiedlichen Magier Charakteren. Mal emotional, mal poetisch. Zum einen unheimlich bizarr, zum anderen zum Kreischen witzig. Eine Achterbahnfahrt der magischen Unterhaltung. Das sind DIE MAGIER 2.0. Christoph Köhler ist „Der Lustige". Der Rheinländer ist der Gründer und Moderator von DIE MAGIER und macht Schluss mit dem aalglatten und langweiligen Image eines Zauberkünstlers.