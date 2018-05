Ole Lehmann ist „Homofröhlich“

Anzeige

Schwetzingen.Ole Lehmann fühlt sich oft als die letzte Gattung seiner Art: der fröhliche Mensch. In seinem neuen Programm macht er sich auf die Suche nach anderen fröhlichen Menschen und sucht Antworten zu so vielen Fragen: Warum bedeutete das englische Wort „Gay“ früher „Fröhlich“ und heute „Schwul“? Über all das und noch viel mehr philosophiert der preisgekrönte Stand-Up-Comedian aus Berlin auf seine ganz eigene, unbeschwerte Art. Natürlich wird Ole auch in diesem Programm ausgesuchte Pop-Perlen zum Besten geben.

Für diesen besonderen Abend am Mittwoch, 16. Mai, um 20 Uhr in der Alten Wollfabrik Schwetzingen können MORGENCARD PREMIUM-Inhaber 3 x 2 Karten gewinnen. red Verlosung 3 x 2 Karten 16. Mai 2018, 20 Uhr

Alte Wollfabrik, Schwetzingen www.alte-wollfabrik.de Einsendeschluss: 8. Mai Stichwort: Ole Lehmann