Opern Air im Staatspark Fürstenlager

Bensheim-Auerbach.Besucherscharen im Fürstenlager sind keine Seltenheit – vor allem jetzt im Frühling, wenn die Natur erwacht. Bis zu 2000 Gäste an einem Abend, das ist allerdings auch für den Staatspark etwas Besonderes: So viele Menschen können am 15. Juni einen besonderen musikalischen Höhepunkt im Kulturkalender der Stadt Bensheim erleben – denn dann steigt das dritte Opern Air auf der Herrenwiese. Auf dem Programm stehen einmal mehr bekannte und beliebte Opernmelodien – Chöre ebenso wie Arien – und die eine oder andere besondere Perle aus der Welt der Oper.

Weit über 100 Sänger und Musiker werden auf der großen Bühne stehen, die direkt vor dem Herrenhaus aufgebaut wird. Im ersten Teil des Konzertvergnügens stehen Arien und Chöre aus deutschen Opern im Mittelpunkt, nach der Pause führt die Opern-Reise nach Italien und Russland.

Die Besucher nehmen leger auf Decken auf der Herrenwiese Platz. Für die Musik sorgen das Collegium Musicum Bergstraße (CMB), das auf sinfonische Größe verstärkt wird, sowie ein Projektchor mit Sängern aus Bensheimer Konzertchören, dessen Basis der Kammerchor Sankt Georg bildet. Zum zweiten Mal gibt sich auch Kabarettist und Opern-Experte Konrad Beikircher als Moderator die Ehre. Seine unterhaltsamen Anekdoten rund um die Welt der Oper werden auch diesmal wieder das Programm bereichern. red

Opern Air 2019

15. Juni, 20 Uhr

Fürstenlager Herrenwiese, Bensheim-Auerbach

