Palazzo – Unverwechselbar Spektakulär

Mannheim.Der Harald Wohlfahrt Palazzo erfindet sich in jeder Saison neu und beim 20. Jubiläum mehr denn je. In einer außergewöhnlichen Inszenierung treffen am Mittwoch, 14. November, die größten Publikumslieblinge der letzten zwanzig Jahre auf spektakuläre neue Acts. Unter dem Motto „The Power of Love“ wird es ein Wiedersehen mit dem lieb gewordenen Entertainer Kay Scheffel geben, der gemeinsam mit dem Power-Comedy-Duo „Olé“ einen Lacher nach dem anderen produzieren wird und den kompletten Spiegelpalast auf den Kopf stellt.

Das 20. Jubiläum gibt Anlass für ein kulinarisches Dankeschön an die vielen treuen Gäste, die die Show in jedem Jahr aufs Neue besuchen. Zur Vorspeise gibt es Anis gebeizten Lachs auf marinierten Belugalinsen mit Romanasalatspitzen und Mango-Papaya-Chutney. Auf vielfachen Wunsch wird als zweiter Gang ein Spieß von Garnele und Jakobsmuschel an einer leichten Curry Velouté mit Cocobohnen gereicht. Es folgt als Hauptgang ein Duett von der Barbarie Ente auf Rahmwirsing, eingelegten Backpflaumen und Kartoffelsoufflé mit glasierten Maronen an Portweinsauce. Ein wahrhaft krönender Abschluss des Jubliläumsmenüs ist eine Panna Cotta an exotischem Fruchtsalat mit Himbeerbiskuit und Mangosorbet. Zudem gibt es als Alternative ein vegetarisches Vier-Gang-Gourmet-Menü.

Für die beiden Palazzo-Produzenten Rolf Balschbach und Gregor Spachmann ist die neue Show etwas ganz Besonderes: „Wir lieben, was wir machen. Das gibt uns und unserem Team die Motivation, mit gleichbleibendem Engagement den Spiegelpalast jedes Jahr mit viel Liebe zum Detail neu in Szene zu setzen. Unter dem Motto „The Power of Love“ haben wir die Künstler und Showelemente zusammengebracht, die sich beim Publikum besonderer Beliebtheit erfreuen. Die Liebe zur Show verbindet uns mit unserem Publikum, das uns mit seiner Begeisterung jeden Abend bestätigt.“ red

Ablauf:

18 Uhr: Sektempfang mit Meet & Greet, Programmheft und Vier-Gang-Gourmet-Menü

19.30 Uhr: Beginn der Show

Mittwoch, 14. November

Exklusiv für Inhaber der MORGENCARD PREMIUM:

Manege: 130 Euro Rang: 110 Euro

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.09.2018