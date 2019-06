Papenburg und Meyer Werft

papenburg.Mit der MORGENTOUR machen die Reisenden einen abwechslungsreichen Kurzurlaub und entdecken ostfriesische Traditionen und den Geburtsort vieler Ozeanriesen, die von Papenburg aus in die ganze Welt geliefert werden. Papenburg ist die nördlichste Stadt des Emslandes und grenzt direkt an Ostfriesland. Zudem findet am Wochenende des 13. und 14. Oktobers der Gallimarkt in Leer statt. Er ist das größte Volksfest in Ostfriesland.

Ein Spaziergang durch Papenburg entführt die Reisenden in die Vergangenheit und zeigt die Entwicklung der Stadt von der Moorkolonie zur heutigen südlichsten Seehafenstadt Deutschlands. Natürlich darf eine Besichtigung der Meyer Werft nicht fehlen: Sie tauchen ein in die Welt des Schiffbaus und erleben aus unmittelbarer Nähe den arbeitsaufwendigen Produktionsprozess und den unvergleichlichen Glamour der Kreuzfahrtriesen. Die Teilnehmer der MORGENTOUR erwarten einmalige Exponate, informative Filme, eine voll eingerichtete Musterkabine und weitere Höhepunkte.

Ein Besuch von Leer – dem Tor zu Ostfriesland – darf natürlich nicht fehlen. Die Leeraner Altstadt gilt wegen des guten Erhaltungszustands ihrer historischen Häuser als die „wertvollste“ der Region. Zum Abschluss der Reise findet eine Lampionkorso-Bootausfahrt auf der Ems statt. red

Eingeschlossene Leistungen:

Fahrt im modernen Komfortreisebus ab/bis Mannheim/Verlagsgebäude Dudenstraße

Drei Übernachtungen im KEDI Hotel Papenburg mit Frühstücksbuffet

Stadtspaziergang Papenburg

Ein Abendessen vom Buffet im Wirtshaus am Zeitspeicher

Führung durch die Meyer Werft mit Empfang auf dem Museumsschiff „Brigg Friederike“ vor dem Rathaus mit Bünting-Tee vom Stövchen und Gebäck, Filmvorführung zum Besuch der Meyer Werft. VIP-Ausweis, spezieller Rundgang durch eine Schiffbauhalle, umfangreiches Begleitmaterial zum Nachlesen

Stadtführung durch die Altstadt und das Rathaus von Leer

Einkehr in eine ostfriesische Teestube am Hafen bei Krinstuut und Butter mit Ostfriesentee

Vierstündige abendliche Lampion-Schiffsausfahrt auf der Ems inklusive Buffet, Musik und Tanz

Veranstalter: M-tours Live Reisen GmbH; Donnerstag, 10. Oktober, bis Sonntag, 14. Oktober; 568 Euro pro Person im DZ, 120 Euro EZ-Zuschlag

Mit MORGENCARD PREMIUM:

468 Euro pro Personen im DZ, 120 Euro EZ-Zuschlag

