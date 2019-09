Passionsspiele erinnern an das Leben Christi

münchen.Höhepunkt der viertägigen Reise vom 9. bis 12. Juli 2020 nach München ist der Besuch der berühmten Passionsspiele in Oberammergau, die alle zehn Jahre hunderttausende Besucher aus der ganzen Welt anziehen.

Donnerstag, 9. Juli: Viktualienmarkt Nach der Ankunft in München werden die Reisenden von ihrer örtlichen Reiseleitung zu einer Probiertour auf dem Viktualienmarkt erwartet. Freitag, 10. Juli: Englischer Garten und Stadtrundfahrt München Gemeinsam mit ihrer örtlichen Reiseleiterin besucht die Gruppe den Englischen Garten und spaziert vom Monopteros, dem Chinesischen Turm bis zum Biergarten am Seehaus. Im Anschluss werden die Reisenden zu einer dreistündigen Stadtrundfahrt mit einem kleinen Rundgang in der Innenstadt abgeholt.

Samstag, 11. Juli: Passionsspiele Nach dem Frühstück fahren die Reisenden per Bus nach Oberammergau, wo sie die Passionsspiele besuchen. Vor der Aufführung haben sie Gelegenheit zum Mittagessen in einem bayerischen Wirtshaus (nicht inkl.).

Sonntag, 12. Juli: Deutsches Museum und Abreise

Nach dem Frühstück gehen die Ausflügler zu Fuß zum Deutschen Museum (circa 450 Meter), welches das größte Wissenschafts- und Technikmuseum der Welt ist. Im Anschluss geht es dann Richtung Heimat. red

Eingeschlossene Leistungen:

Fahrt im komfortablen Reisebus ab/bis Mannheim

Drei Übernachtungen im Vier-Sterne Novotel München inklusive reichhaltigem Frühstücksbuffet

Zwei-Gang-Abendessen im Hotel

Probiertour mit Verkostung auf dem Viktualienmarkt (circa eineinhalb Stunden)

Kombinierte Stadtrundfahrt und Rundgang München inklusive Führung im Englischen Garten

Drei-Gang-Abendessen in einem typischen bayrischen Restaurant

ein Lunchpaket während der Spielpause der Passionsspiele

Eintrittskarte für die Oberammergauer Passsionsspiele 2020, Preisklasse 1

Textbuch für die Passionsspiele

Eintritt und Führung im Deutschen Museum

Reiseveranstalter: M-Tours Live Reisen GmbH

Donnerstag bis Sonntag, 9. bis 12. Juli 2020: 1089 Euro pro Person im DZ, 206 Euro EZ-Zuschlag

Mit MORGENCARD PREMIUM:

989 Euro pro Person im DZ, 206 Euro EZ-Zuschlag Anmeldungen für die Erlebnisreise sind nur telefonisch unter 0621/392-2334 (Montag bis Freitag 9 bis 16 Uhr) möglich.

